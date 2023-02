Mahomes, luego de obtener el Super Bowl: ‘No hemos terminado’

Patrick Mahomes, fue sin duda una de las grandes figuras del Super Bowl 2023. Y es que el quarterback de los Kansas City Chiefs, pese a que estaba a media marcha por su lesión de tobillo durante el juego, supo sacar adelante una victoria ante los Philadelphia Eagles que se definió por detalles mínimos y que terminó con marcador de 35-38.



Mahomes sumó 182 yardas y tres touchdowns de pase con lo cual fue reconocido como MVP del Super Bowl por delante de Jalen Hurts, quarterback de los Eagles, que también tuvo una gran participación.



Ante el triunfo en la final de la NFL, Mahomes dejó sus sensaciones y allí rechazó que sus Kansas City Chiefs ya sean una dinastía en la NFL pese a que han estado en tres de las cuatro finales de la NFL y han obtenido dos títulos.

"No voy a hablar de dinastía todavía porque no hemos terminado", dejó en claro el jugador y dando a entender que el equipo está para más títulos.



Por su parte, habló de su lesión y dijo que aunque ya venía tocado mencionó que "Le dije a todo el mundo esta semana que no había nada que me alejara de este campo”.



Cabe señalar que además del MVP del Super Bowl, Mahomes había recibido antes el MVP de la temporada y ante esto rompió una maldición que venía de 1999 ya que desde ese año el jugador que recibía ese galardón no ganaba el Super Bowl.