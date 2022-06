Mad Max: estos serán los protagonistas de la precuela de la película

Después de muchos rumores sobre una precuela de Mad Max se confirmó que George Miller, director, guionista y productor de cine forma parte del proyecto. Ya se eligieron a los protagonistas para esta nueva historia.

De acuerdo con Comickbook.com la nueva cinta llevará a la franquicia de Mad Max de vuelta a Australia, de dónde es el director, y según el medio será “la película más grande jamás realizada” en New South Whales y creará alrededor de 850 trabajos.



El director George Miller explicó en qué se diferencia la precuela de la película anterior. "Mientras que Fury Road sucedió esencialmente durante tres días y dos noches, esto sucede durante muchos años", dijo. "Intentas hacer películas que son 'excepcionalmente familiares. Esto será familiar para las personas que conocen a Mad Max, y en particular Fury Road, pero también será único".

Anya Taylor-Joy, protagonista del largometraje dijo: "Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando supe que iba a hacerlo fue: 'Estoy tan emocionada de trabajar tan duro'. El nivel de compromiso que se ha mostrado ante mí, me esfuerzo por igualarlo, y eso me emociona mucho”.



La estadounidense de 26 años agregó: “Me enamoré de Furiosa, la forma en que Charlize la presentó. Hizo un trabajo increíble, y fue tan hermosa, y ni siquiera puedo pensar en tratar de ponerme [en sus zapatos]. Tiene que ser algo diferente porque simplemente no se puede hacer. Ya comencé a soñar con ella. Ella está llegando bastante fuerte ".

Anya Taylor-Joy comparttiá en la versión de la precuela junto a Chris Hemsworth y Yahya Abdul-Mateen II, de Aquaman.

El director de "Fury Road", George Miller junto al guionista Nick Lathouris desarrollaron historias de origen para cada personaje, pero no se reveló mucho sobre el pasado de Furiosa. De acuerdo con los reportes, la película llegará a cines el 24 de mayo del 2024.