Luisa Fernanda W arremetió contra la gente que opina de los famosos

Luisa Fernanda W no pudo más y en sus historias de Instagram se enfureció con aquellas personas que se la pasan opinando y comentando sobre la vida de los famosos y sus distintas polémicas.



La pareja de Pipe Bueno que hace un tiempo es influenciadora subió una serie de videos a su Instagram y allí se refirió sobre el tema.



En principio, la creadora de contenido asegura que su opinión sobre este tema es bastante impopular: “Tengo una opinión súper impopular, que necesito sacar de mi sistema. Y es que la gente en redes sociales sí pelea, uno ve enfrentándose con otra, como si le fueran a solucionar los problemas a los demás. Y, realmente, es que no”.

Por su parte, mencionó que “las opiniones de los demás no solucionan nada” y puntualizó en los escándalos de varias personalidades como es el caso de Anuel, Gerard Piqué, Clara Chía, Shakira, Justin Bieber entre otros.



Además, dijo que ella se entera de la vida personal de algún famoso a través de los medios, pero se sinceró y dijo que no hay porque pelearse por temas ajenos sin saber ambas partes de la historia.



“¿Por qué les importa tanto la vida personal de los demás? Llegan al punto de tener una ‘fiebre’ muy brava y tirarle odio a otra persona, que no conocen su historia… ¿Cuál es la necesidad? Esos temas de la vida privada, de la gente famosa y no famosa, uno para qué se va a meter en eso y a ponerse a pelear con otros”.



Finalmente, para finalizar su crítica dijo en un tono reflexivo que: “A la gente se le olvida que uno es humano”.