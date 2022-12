Los Warriors cayeron con los Knicks y extendieron su racha negativa

Los Golden State Warriors siguen de capa caída en su visita a equipos de la conferencia Este de la NBA. Y es que el cuadro californiano no ha tenido un buen desempeño en estos juegos perdiendo cuatro de cinco jugados.



De hecho, este martes en la noche los californianos cayeron con los New York Knicks por 132-94 que llevan una buena racha últimamente logrando 8 triunfos consecutivos, la mejor racha de la liga actualmente.



Para los Knicks, Immanuel Quickley lideró en el puntaje individual con 22 puntos seguido de Jalen Brunson con 20 puntos y Julius Randle quien concretó un doble doble de 15 puntos y 12 asistencias.

Por su parte, los Warriors no contaron con su estrella, Stephen Curry, ausente por sexto parrido seguido debido a una lesión en el hombro izquierdo. Jordan Poole fue el máximo anotador de Golden State con 26 puntos, los cuales no fueron suficientes para evitar la derrota.



De igual manera, Klay Thompson y Draymond Green no aparecieron durante todo el juego y solo marcaron 11 y 7 puntos respectivamente.



Cabe resaltar que los Warriors se quedarán en New York ya que enfrentarán este miércoles a los Nets en lo que será el cierre de esta gira como visitantes.