Los Suns derrotaron a los Hornets en el estreno de Kevin Durant

Tras superar una lesión de rodilla que lo dejó al margen de las canchas durante seis semanas y media, Kevin Durant ha debutado con los Phoenix Suns luego de darse su traspaso desde los Brooklyn Nets hace unas semanas.



El jugador que pasó al cuadro de Arizona en el cierre del mercado de la NBA tuvo su primer juego ante los Charlotte Hornets a quienes vencieron por 105 a 91 en condición de visitante.



Los Suns tuvieron en cancha a su cuarteto letal conformado por Durant, Devin Booker, Chris Paul y Deandre Ayton y aunque les falta mucho por afinar ya comenzaron a asustar en algunas jugadas preparadas.

De hecho, Booker se iría del juego como el máximo anotador logrando 37 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes seguido de Durant con 23 puntos y de Ayton con 16 puntos. El que no tuvo un gran partido de los cuatro fue Chris Paul que falló siete de ocho de sus lanzamientos y solo pudo anotar dos puntos.



Ya enfocados en Durant, tuvo un debut con gran ritmo ya que firmó 2 de 4 triples posibles, 8 de 11 dobles y un tiro libre para conseguir sus 23 puntos. Además, logró 2 asistencias, 6 rebotes y 2 tapones en 27 minutos de juego.



El partido escogido para ver al jugador con la casaca de los Suns no fue coincidencia ya que la idea de la franquicia era ponerlo a debutar ante un equipo de menor calibre y que no tuvo a su estrella en cancha como es el caso de LaMelo Ball.



Con esto mencionado, Durant seguirá su proceso de acoplamiento este viernes cuando los Suns se enfrenten a los Chicago Bulls.



Otros resultados:



Pistons 115-117 Bulls

Heat 96-119 76ers

Knicks 142-118 Nets

Celtics 117-113 Cavaliers

Bucks 139-117 Magic

Thunder 117-123 Lakers

Rockets 99-113 Grizzlies

Trail Blazers 110-121 Pelicans