Cortes de luz en Bogotá para el jueves 7 de marzo: más de diez barrios

Enel Colombia es la entidad que se encarga de brindar el suministro de energía eléctrico a los habitantes de Bogotá. Esta misma empresa debe estar frecuentemente realizando obras de mantenimiento y reparación en las redes eléctricas.



Estos trabajos tienen el objetivo de evitar mayores afectaciones en los accesorios de suministro de luz. Cabe mencionar que, la entidad debe suspender el servicio de energía con el fin de garantizar la seguridad de los trabajos como de los habitantes en el sector donde se tiene previsto el mantenimiento.

Para la jornada de este 7 de marzo, la empresa dio a conocer que se realizarán trabajos de reparación y mantenimiento en siete localidades de Bogotá, afectando a doce barrios que no tendrán energía eléctrica en un tiempo de dos hasta ocho horas, dependiendo la complejidad de la obra a realizar.



Se recomienda que los usuarios afectados tengan en cuenta los horarios y sectores que tendrán suspensiones para que sus actividades se vean lo menos afectadas.



Estos serán los barrios y horarios que tendrán cortes de luz para este jueves 7 de marzo de 2024:



Localidad Kennedy

Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la CL 37 SUR a CL 39 SUR entre Cr.97 a Cr. 99 - Barrio Galán.



Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la CL 4 SUR a CL 6 SUR entre Cr. 87 a Cr.89 - Barrio Patio Bonito III.

​

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 12 a CL 14 entre Cr.77 a Cr.79 - Barrio Nuevo Techo.



Localidad Santa Fe

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 2 a Cr. 4 entre CL 2 a CL 4 - Barrio Santa Barbara.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr. 7 ESTE a Cr. 12 ESTE entre CL. 1 SUR a CL 3 SUR - Barrio El Dorado.



Localidad Usme

Desde las 9:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 3 ESTE a Cr. 5 ESTE entre CL 58 SUR a CL 60 SUR - Barrio La Fiscala Norte.



Localidad Sumapaz

Desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. VEREDA SANTO DOMINGO - Barrio Capitolio.



Localidad Engativá

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.95 a Cr.97 entre CL 68 a CL.70 - Barrio Florida Blanca.



Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.95 a Cr.97 entre CI. 69 a CI.71- Barrio Santa Mónica.



Localidad Santa Fe

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.6 a Cr. 8 entre CL 33 a CL.37 - Barrio Sagrado Corazón.



Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la CL 32 a CL 34 entre Cr.12 a Cr.14 - Barrio Samper



Localidad Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la Cr.98 a Cr. 100 entre CL 155 a CL 157 - Barrio Tuna Baja.