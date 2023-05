Los Lakers y el plan para evitar el retiro de Lebron James de la NBA

Lebron James encendió las alarmas en Los Ángeles Lakers y en la NBA luego de plantear su retirada del baloncesto profesional tras caer en la final del oeste con los Nuggets por 4-0.



El jugador dejó al caer que no sabe que hará con su futuro la próxima temporada y que todavía está muy temprano para hablar de continuidad.



“Tengo mucho en qué pensar, siendo honesto. No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de las Finales de la NBA. Ya veremos qué pasa”, dijo James tras el cuarto juego ante los Nuggets que sentenció la eliminación de los Playoffs.

Ante esta situación, han comenzado a surgir el plan que tendría los Lakers para evitar a toda costa el retiro de su máxima estrella.



Y es que de acuerdo a la información del medio ‘Clutch Points’ el cuadro angelino ficharía a tres jugadores que podrían despertar el interés de Lebron de continuar y luchar por el título de la NBA para la próxima temporada.



De hecho, el primer nombre que surgió en el listado es Kyrie Irving, que será agente libre sin restricciones, pero para convencerlo los Lakers le deben asegurar un contrato multimillonario.



Por su parte, el segundo jugador que tendrían en carpeta los Lakers es Demar DeRozan, un jugador que mantiene un año más de contrato con los Chicago Bulls y que su sueldo es de 28.6 millones de dólares.



Para hacer posible la llegada de este jugador, los Lakers podrían intercambiar a Austin Reaves y Malik Beasley por DeRozan e incluir algún pick de los próximos drafts de la NBA.



Finalmente, el último jugador que suena para evitar el retiro de Lebron es Damian Lillard, jugador franquicia de los Portland Trail Blazers y que tiene contrato vigente con su equipo por dos años más-



Lillard percibe un salario de 94.3 millones y ante ese panorama podrían ofrecer a Reaves, Beasley, Mo Bamba y dos selecciones de primera ronda del draft, según señala el medio.



De darse estas tres incorporaciones, sin duda los Lakers tendrían uno de los quintetos iniciales más fuertes de la temporada y un duro contendiente al título para 2024.