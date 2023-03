Los Lakers vencieron a los Grizzlies en el homenaje a Pau Gasol

Pau Gasol quedó inmortalizado este martes en el techo del Crypto.com Arena. Y es que este martes en la noche el jugador español se le fue retirado su camisa número 16, la cual usó durante su paso por Los Ángeles Lakers.



“Ha sido mi honor llevar esta camiseta, jugar para esta franquicia, ayudar a este equipo y contribuir a esta ciudad. Pero no puedo continuar sin hablar de la persona que no está aquí. Del hermano que me elevó, me inspiró, me desafió a ser mejor jugador y persona”, fueron la palabras de Gasol durante su homenaje en donde recordó a Kobe Bryant.



“Le echo de menos. Le echo tanto de menos como muchos de ustedes. Lo quiero. Desearía que estuviera aquí con Gigi”, añadió sobre el fallecido jugador en 2020.

Recordemos que Gasol estuvo durante seis temporadas en los Lakers donde supo disputar tres finales consecutivas con los Lakers (2008,2009 y 2010) ganando dos de tres de ellas.



El español también tuvo un gran homenaje en cancha ya que el equipo angelino derrotó por 112 a 103 a los Grizzlies en un juego donde brilló Anthony Davis.



El ala pívot volvió a mostrar un alto nivel en cancha y se fue de este juego con 30 puntos y 22 rebotes en el bolsillo para impulsar el triunfo de su equipo en condición de local.



De igual manera, seguido de Davis hubo un gran aporte en ofensiva ya que Dennis Schroder, Austin Reaves y Rui Hachimura anotaron 17 puntos cada uno para conseguir la victoria.



Por su parte, los Grizzlies no tuvieron a Ja Morant ya que actualmente afronta una suspensión de dos partidos por un incidente fuera de la cancha. No obstante, Jaren Jackson Jr tomó la batuta del equipo y anotó 26 puntos seguido de Tyus Jones con 16 unidades.



Otros resultados:



Pistons 117-119 Wizards



Magic 123-134 Bucks



Knicks 105-112 Hornets



Timberwolves 94-117 76ers



Thunder 137-128 Warriors



Rockets 96-118 Nets



Mavericks 120-116 Jazz