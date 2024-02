Los barrios que se quedarán sin luz hoy, martes 6 de febrero de 2024

La empresa que se encarga de dar suministro eléctrico a los ciudadanos de Bogotá, dio a conocer que para este martes 6 de febrero de 2024, se realizarán algunos trabajos de mantenimiento rutinarios de las redes de servicio.



Ante estos trabajos preventivos, Enel Colombia informó las localidades y barrios que estarán sin energía eléctrica en la jornada. El tiempo total en el que esté suspendido el servicio puede variar dependiendo la complejidad del trabajo, sin embargo, se espera que dure entre cuatro a ocho horas.

De acuerdo a lo informado, estos serán los barrios y horarios en los que será suspendido el servicio de luz para este martes 6 de febrero de 2024:



Localidad Bosa

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 64 SUR a CL 66 SUR entre Cr 103 a Cr.105 - Barrio Ciudadela El Recreo II.



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la Cr.22 a Cr.24 entre CL.43 SUR a CL. 45 SUR - Barrio Santa Lucia.



Localidad Santa Fe

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr.10 ESTE a Cr.12 ESTE entre CL 1 SUR a CL 3 SUR - Barrio El Dorado



Desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. De la Cr.9 a Cr.11 entre CI. 25 a Cl 27 - Barrio San Diego



Localidad Los Mártires

Desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. De la CL 22 a la CL 25 entre Cr 13 a Cr 17 - Barrio Santa Fe.



Localidad Barrios Unidos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la CI.66 a CI. 68 entre Cr.49 a Cr.51- Barrio San Miguel



Localidad Engativá

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.102 a Cr.104 entre CI. 70 a CI. 72 - Barrio Álamos



Localidad Teusaquillo

Desde las 8:45 a.m. hasta las 8:00 p.m. De la CI.25 a CI.27 entre Cr.14 a Cr.16 - Barrio Armenia



Localidad Chapinero

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 12 a Cr. 15 entre CI. 95 a CL 99 - Barrio Chico Norte II Sector.