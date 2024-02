Cortes de agua en Bogotá este 14 de febrero: hay más de 20 barrios

La entidad encargada de brindar el suministro del vital líquido a los habitantes de la capital colombiana dio a conocer que para la jornada de este miércoles 14 de febrero, se realizarán algunas obras de mantenimiento y reparación.



La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que las obras se hacen para mejorar el suministro del agua en las diferentes localidades, por lo que es necesario suspender por algunas horas el servicio del líquido.

Además, señalan que los trabajos buscan reducir los daños mayores en las tuberías y diferentes redes encargadas de transportar el agua hasta los hogares capitalinos.



En algunos sectores de la ciudad, se podrían presentar cortes de agua hasta por 24 horas seguidas, dependiendo la complejidad de la obra a realizar por los funcionarios encargados.



Estos son las localidades y barrios que tendrán suspensión de agua para este miércoles 14 de febrero:



Localidad Suba

Las Mercedes Suba Rural, Villa Hermosa, Tuna Baja, Las Mercedes I, Pinos de Lombardía, Tibabuyes. De la Carrera 99 a la Carrera 115, entre la Calle 151C a la Calle 168. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Chapinero

Sucre. De la Calle 45 a la Calle 39, entre la Carrera 14 a la Carrera 7. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Los Mártires

Paloquemao. De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 22 a la Carrera 30. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.



Localidad Fontibón

Modelia, Santa Cecilia, Bosques de Modelia, Capellanía, Modelia Occidental. De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Avenida Carrera 86. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad San Cristóbal

Nariño Sur. De la Avenida Calle 1 a la Avenida Calle 11 Sur, entre la Carrera 8 a la Carrera 10. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Bosa

Chicó Sur, Bosanova-El Porvenir, San Pedro, La Independencia (Parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia, La Paz.



De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C.



De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis.



De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88.



De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H.



De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C.



De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C.



Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Ciudad Bolívar

Verona, Ensueño, Sierra Morena. De la Calle 68 Sur a la Diagonal 69 Sur, entre la Carrera 45B a la Transversal 70D. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Suba

Colina, Iberia, Surala, Escuela Carabineros Segovia, Santa Helena, Ciudad Jardín, La Sirena, Britalia, Las Orquídeas, Atenas, Santa Helena, Ciudad Jardín Norte, Nueva Zelandia, San José del Prado, Prado Veraniego Sur, La Uribe, Las Villas, Cantagallo, Prado Veraniego Norte, Victoria Norte, Mazurén, El Plan, Granada Norte, El Toberín, Villa del Prado, Gilmar, San José V Sector, San de Bavaria. De la Calle 129 a la Calle 170, entre la Avenida Suba o Carrera 59 a la Carrera 52ª. Desde las 2:00 p.m. hasta por 4 horas. Debido a verificación metrológica.