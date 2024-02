Cortes de luz en Bogotá para hoy, miércoles 7 de febrero de 2024

La empresa encargada de ofrecer el servicio de energía a la capital del país, frecuentemente realiza trabajos de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas, con el fin de garantizar un servicio constante de luz a todos los habitantes.



Para la realización de estos trabajos, es necesario que la entidad suspenda el servicio en algunos sectores de Bogotá para poder efectuar dichos mantenimientos. Por eso, este miércoles 7 de febrero de 2024, ocho localidades presentarán cortes de luz.

De acuerdo a lo informado por Enel Colombia, las personas tendrán un corte del servicio aproximadamente de una a ocho horas, dependiendo de la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios encargados.



En caso de haber superado el tiempo establecido y no haber conexión eléctrica, los usuarios se pueden comunicar a la línea 115 o al WhatsApp 316 890 6003 para recibir más información.



Estas son las localidades y barrios que tendrán cortes de luz para este miércoles 7 de febrero de 2024:



Localidad Bosa

Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr. 92 a Cr.94 entre CL 59 SUR a CL 61 SUR - Barrio Las Margaritas



Localidad Usme

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.13 a Cr.15 entre CL.63 SUR a CL.65 SUR - Barrio Porvenir



Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.109 SUR a Cl.111 SUR entre Cr.4 ESTE a CI.6 ESTE - Barrio El Uval Rural



Localidad Kennedy

Desde las 2:00 hrs hasta las 5:30 p.m. De la CI.41 SUR a CL 43 SUR entre Cr.96 a Cr. 98 - Barrio El Jazmín



Localidad Fontibón

Desde las 7:00 a.m. hasta las 08:30 p.m. De la CL 16 a CL.18 entre Cr. 95 a Cr .97 - Barrio Villemar



Localidad Engativá

Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la CI. 51 a Cl .53 entre Cr.69 a Cr.71- Barrio Normandía



Localidad Chapinero

Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.0 a Cr.2 entre Cl 63 a CI.65 - Barrio María Cristina



Localidad Barrios Unidos

Desde las 7:45 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la Cr 49 a Cr 51 entre CI.95 a CI.97 - Barrio La Castellana



Localidad Usaquén

Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. De la Cl.114 a Cl 116 entre Cr.8 a Cr.10- Barrio Molinos Norte.