Cortes de luz en Bogotá para hoy, viernes 9 de febrero de 2024

La empresa Enel Colombia, dio a conocer que para este viernes 9 de febrero de 2024, se realizarán algunos trabajos de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas, por lo que es necesario suspender el servicio de luz durante gran parte de la jornada.



De acuerdo a la información entregada por la entidad, los cortes afectarán a siete barrios en diferentes localidades de la capital colombiana, en un lapso de tiempo entre cuatro a ocho horas.

En caso de haber cumplido el tiempo estimado por la empresa y aún no tener el servicio de energía eléctrica, los usuarios se pueden comunicar a la línea 115 para dar a conocer el caso y obtener más información al respecto.



Estos serán los barrios que estarán sin luz para la jornada del 9 de febrero de 2024:



Localidad Puente Aranda

Desde las 7:45 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la CL 0 a CL 2 entre Cr. 36 a Cr. 39 - Barrio Jorge Gaitán Cortés



Desde las 7:45 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la Cr. 36 a Cr. 38 entre CL 0 a CL 2 - Barrio Santa Matilde.



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr. 11 a Cr.13 entre CL.31 SUR a CL. 33 SUR - Barrio Hospital San Carlos.



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la Cr. 25 a Cr. 27 entre CL.75 SUR a CL 77 SUR - Barrio Bella Flor Sur



Localidad Engativá

Desde las 8:15 a.m. hasta las 12:15 p.m. De la Cr.118 a Cr.120 entre CL. 62 a CL.64 - Barrio Sabana del Dorado



Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.65 a CI.67 entre Cr.115 a Cr.117 - Barrio Engativá Zona Urbana



Localidad Usaquén

Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.143 a CI. 145 entre Cr.6 a Cr. 8 - Barrios Acacias Usaquén