Barrios en Bogotá que no tendrán agua hoy, martes 13 de febrero

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer que, para la jornada de este martes 13 de febrero, se tienen programados algunas labores de mantenimiento y reparación de las redes de distribución, por lo que se ven obligados a suspender el servicio en algunos sectores de la capital.



Algunos cortes pueden durar hasta 24 horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios

Según la entidad, esto busca reducir las “afectaciones por daños mayores en las tuberías o accesorios de suministro”.



Estos serán los cortes de agua que tendrá Bogotá para este martes 13 de febrero de 2024:



Localidad Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector. De la Carrera 8A a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la Calle 100. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Usaquén

Santa Bárbara Oriental. De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 116 a la Calle 127. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Molinos Norte, Rincón del Chicó, San Patricio, Santa Bibiana. De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 104 a la Calle 116. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Teusaquillo

Centro Administrativo Distrital De la Calle 44 a la Calle 26, entre la Carrera 36 a la Carrera 45. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de medidores.



Localidad Chapinero

Quinta Camacho. De la Calle 72 a la Calle 77, entre la Carrera 11 a la Carrera 20. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Antonio Nariño

Ciudad Jardín Sur. De la Calle 13 Sur a la Avenida Calle 22 Sur, entre la Avenida Carrera 10 a la Carrera 12D. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de medidor.



Localidad Puente Aranda

San Rafael Industrial. De la Calle 5C a la Avenida Calle 9 (Avenida Américas), entre la Carrera 50 a la Carrera 53. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Fontibón

El Carmen, La Laguna. De la Diagonal 16 (Avenida Centenario) a la Calle 17, entre la Carrera 96A a la Carrera 107A. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Montevideo Zona Industrial, Franco. De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 13 a la Calle 19. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Kennedy

Mandalay. De la Carrera 78G a la Carrera 78I, entre la Calle 3 a la Calle 6. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.



Localidad Bosa

El Corzo, Cañaveralejo, Santa Fe Bosa, La Cabaña, El Porvenir y Las Margaritas. De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 59 Sur, entre la Avenida Carrera 89B a la Carrera 110A. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Ciudad Bolívar

Arborizadora Baja, Chircal del Sur. De la Diagonal 63 Sur a la Calle 61 Sur, entre la Carrera 19B a la Carrera 45A. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.