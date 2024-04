Barrios en Bogotá que tendrán cortes de agua para el martes 2 de abril

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene como principal función brindar el suministro de agua a todos los habitantes de la capital colombiana, por ende, también debe garantizar que los elementos e infraestructura necesaria para garantizar este servicio, se encuentre en óptimas condiciones.



Para ello, la entidad realiza frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación con el fin de mejorar el suministro del líquido vital en los sectores donde se vienen presentando algunas fallas o para evitar mayores afectaciones.

Para la jornada de este 2 de abril, según se informó, serán ocho localidades que presentarán en distintos barrios cortes de agua, siendo San Cristóbal una de las más afectadas debido a que se planean realizar mantenimientos eléctricos del bombeo de tanques.



Los cortes, tanto en este sector como en las demás localidades de Bogotá, se podrían extender hasta por más de 24 horas, dependiendo el trabajo a realizar por los funcionarios encargados.



Se recomienda a los usuarios afectados tener en cuenta los horarios y sectores establecidos, para así evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias. Además, la EAAB comunica que se pueden presentar modificaciones o cancelaciones de dichos mantenimientos debido a factores como el clima o el horario.



Estos son los barrios y horarios en los que no habrá servicio de agua durante la jornada de este martes 2 de abril de 2024:



Localidad Fontibón

Belén Fontibón, Villa Carmenza, El Carmen de Fontibón. De la Carrera 106 a la Carrera 116, entre la Diagonal 16 a la Avenida Calle 22. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates e instalación de hidrante.



Localidad Puente Aranda

Pensilvania. De la Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 30 a la Carrera 36. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates e instalación de hidrante.



Localidad Santa Fe

Veracruz. De la Calle 19 a la Calle 13, entre la Carrera 7 a la Carrera 10. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de medidor.



Localidad Puente Aranda

El Ejido, Industrial Centenario. De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 39B a la Transversal 42. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.



Localidades Bosa y Kennedy

Argelia II, Bosa, Carmelo Sur, Casa Blanca Sur, Class, Class Roma, El Carmelo, El Danubio Azul, La Paz Kennedy. De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 82G Bis, entre la Calle 54 Sur a la Calle 58A Sur. De la Carrera 82A Bir a la Avenida Carrera 86, entre la Calle 54 Sur a la Calle 60 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo



Localidad Suba

Puerta del Sol, Las Flores, Lombardía, Tibabuyes, Campanella, Pinos de Lombardía, Salitre, Pinar de Suba, Bosques del Portal, Tuna Baja, Villa Hermosa, El Pino, Rincón de Santa Inés, Bosques de San

Jorge. De la Calle 139 a la Calle 170, entre Transversal 88B a la Carrera 104. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.



Localidad San Cristóbal

Afectación San Vicente: Arrayanes I, Atenas, Canadá O Güira, Guacamayas II, Guacamayas III, Guacamayas IV, La Gloria Occidental, La Gloria Oriental, La Victoria, Las Guacamayas I, Las Lomas, Las Mercedes, San Blas II, San Martin Sur, San Vicente, Santa Inés Sur, Santa Inés Sur II, Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Villa del Cerro



Afectación Alpes: Aguas Claras, Altamira, Altos del Poblado, Altos del Zipa, Arrayanes I, Arrayanes V, Bellavista Sur, Bosque De Los Alpes, Canadá O Güira, El Paraíso, El Triángulo, La Gloria Oriental, La Victoria, Los Alpes, Nueva Gloria, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Pedro, San Vicente, Santa Inés Sur, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Tibaque I, Tibaque Urbano, Villa del Cerro, Villabel.



Afectación Quindío: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Yomasa.



Afectación Juan Rey Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural, Chiguaza Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, Ciudad Londres Rural, Dona Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque, Tibaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana Afectación Londres Chiguaza Urbano, Tocaimita Oriental, Yomasa, Santa Rita Sur, Oriental, Ciudad Londres, Rural, Tibaque I, Ciudad Londres I



Área San Vicente: De la Calle 26B Sur a la Calle 20B Sur, entre la Carrera 13 Este a la Carrera 12B Este.



Área 2: De la Calle 28A Sur a la Calle 36H Sur, entre la Carrera 7 Este a la Carrera 6 Bis.



Área 3: De la Calle 36H Sur a la Calle 39B Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 4 Este.



Área Alpes 1: De la Calle 17D S a la Calle 31A S, entre la Carrera 26 E a la Carrera 16A E.



Área 2: De la Calle 31A S a la Diagonal 50 S, entre la Carrera 14 E a la Carrera 6 E.



Área 3: De la Diagonal 50 S a la Calle 48P Bis S, entre la Carrera 5 E a la Carrera 3C E.



Área Quindío: De la Calle 41 Bis Sur a la Calle 46F Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 13B Este.



Área 2: De la Calle 46F a la Calle 56 Sur, entre la Carrera 5 Bis Este a la Carrera 15 Este.



Área 3: De la Calle 56 Sur a la Calle 71B Sur, entre la Carrera 1O Este a la Carrera 11B Este



Área Juan Rey: De la Calle 46B Bis S a la Calle 56 S, entre la Carrera 18 E a la Carrera 16C E.



Área 2: De la Calle 56 S a la Calle 78 S, entre la Carrera 16 A E a la Carrera 11F E



Área 3: De la Calle 78 S a la Calle 89B S, entre la Carrera 15 E a la Carrera 8D E.



Desde las 8:00 p.m. hasta por 6 horas. Debido a mantenimiento eléctrico bombeo tanques.