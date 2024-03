Barrios en Bogotá que tendrán cortes de luz para este 27 de marzo de

La empresa Enel Colombia tiene como principal función garantizar el servicio eléctrico a todos los hogares de la capital del país. Debido a esto, también debe mantener en óptimas condiciones los elementos que se utilizan para que este servicio pueda ser utilizado por los ciudadanos durante las 24 horas del día.



Por tal razón, la entidad realiza frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación con el fin de tener la infraestructura requerida, bajo los estándares de calidad que permitan un constante flujo de energía a todo el territorio de Bogotá.

Sin embargo, para poder realizar dichas labores, la empresa debe suspender el servicio de energía eléctrica con el fin de garantizar la seguridad tanto de los funcionarios encargados como de los usuarios que se encuentran en las zonas aledañas. Cabe resaltar que estos mantenimientos buscan reducir mayores afectaciones en postes, cableado, transformadores y demás elementos requeridos para garantizar el servicio de luz.



Para la jornada de este 27 de marzo, se tienen previstos que los cortes duren entre tres hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los colaboradores encargados.



Se recomienda a los usuarios afectados, tener en cuenta los horarios y sectores establecidos con el fin de evitar afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación estos son los barrios y horarios en los que no habrá servicio de luz para este miércoles 27 de marzo de 2024:



Localidad Bosa

Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la CL 69 SUR a CL 71 SUR entre Cr.101 a Cr.103 - Barrio Ciudadela El Recreo



Localidad Usme

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr. 9 ESTE a Cr.11 ESTE entre CI. 112 SUR a Cl.114 SUR - Barrio El Refugio I.



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 9:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. VEREDA QUIBA - Barrio Tierra Nueva .



Localidad Engativá

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.75 a CI.77 entre Cr.106 a Cr.108 - Barrio Garces Navas



Localidad Kennedy

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.85 a Cr. 87 entre Cl.11 a Cl.13 - Barrio El Tintal Vereda



Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cl.11 a Cl.14 entre Cr.70 a Cr.73 - Barrio Cooperativa de Suboficiales.



Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.71 a Cr.73 entre CI. 11 a Cl.16 - Barrio Nuevo Techo



Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 10 a CL 12 entre Cr 79 a Cr.81- Barrio Vergel Occidental.



Localidad Usaquén

Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.4 a Cr. 8 entre CI.118 a Cl 120 - Barrio Usaquén