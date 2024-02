Ojo: cortes de luz en Bogotá hoy, viernes 23 de febrero de 2024

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el servicio de energía eléctrica a los hogares capitalinos, por ende, también vigila que las redes e instalaciones que cumplen el objetivo de llevar electricidad se encuentren en buen estado.



En caso dado, la entidad debe realizar diferentes trabajos de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas con el fin de preservar tanto el servicio como la seguridad de los ciudadanos. Por esto, se realizan frecuentemente suspensiones en el servicio.

Para la jornada de este viernes 23 de febrero, la empresa comunicó que trece barrios de Bogotá presentarán suspensiones temporales en el servicio de luz debido a trabajos de mantenimiento o reparación.



Estos cortes se tienen previstos, duren entre dos hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios autorizados.



A continuación las localidades, barrios y horarios en los que se presentarán suspensiones de energía eléctrica para este 23 de febrero de 2024:



Localidad Kennedy

Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr.82 a Cr.84 entre CL 0 a CL 2 - Barrio María Paz.



Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.91 a Cr.93 entre CL.41 SUR a Cl 43 SUR - Barrio Dindalito.



Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la CL.10 a CL 12 entre Cr.80 a Cr.82 - Barrio Vergel Occidental.



Localidad Bosa

Desde las 7:45 a.m. hasta las 12:45 p.m. De la Cr. 99 a Cr.101 entre CL 72 SUR a CL 74 SUR - Barrio Ciudadela El Recreo.



Localidad San Cristóbal

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr. 8 a Cr.10 entre CL.29 SUR a CL 31 SUR - Barrio Veinte de Julio.



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la CL 92 SUR a CL.94 SUR entre Cr.17 a Cr.19 - Barrio Lagunitas Urbano.



Desde las 8:45 a.m. hasta las 12:45 p.m. De la Cr.66 a Cr.68 entre Cl.57 SUR a CI.59 SUR - Barrio Rafael Escamilla



Localidad Los Mártires

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cl.18 a Cl.21 entre Cr.15 a Cr.19 - Barrio La Favorita.



Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cl.21 a CI.23 entre Cr.14 a Cr.19 - Barrio Santa Fe.



Localidad Barrios Unidos

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la CL 73 a CL.75 entre Cr.65 a Cr. 67 - Barrio Metrópolis.



Localidad Usaquén

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.140 a CI.145 entre Cr. 6 a Cr. 8 - Barrio Cedro Narváez



Localidad Chapinero

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.12 a Cr.15 entre CL 95 a CL .99 - Barrio Chicó Norte II Sector.



Localidad Suba

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.133 a Cl.136 entre Cr. 49 a Cr. 51- Barrio San José del Prado.