Cortes de luz en Bogotá para este martes 27 de febrero: hay 15 barrios

La empresa encargada de brindar el suministro eléctrico a los habitantes de Bogotá, dio a conocer que tiene previsto realizar algunas labores de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas.



Debido a esto, Enel Colombia informó las localidades y horarios en los que se presentaran suspensiones temporales de energía eléctrica, esto con el objetivo, de que los funcionarios encargados puedan realizar sin riesgos su trabajo.

En total, serán quince barrios en Bogotá, los que presentarán cortes de luz a lo largo de la jornada de este martes 27 de febrero de 2024.



Así mismo, las suspensiones podrían tardar desde dos hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por el personal de la empresa.



A continuación, los barrios y horarios que presentarán suspensiones del servicio eléctrico para este 27 de febrero de 2024:



Localidad Kennedy

Desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. De la Cr. 71 a Cr. 73 entre CL 33 SUR a CL 35 SUR - Barrio Provivienda Occidental.



Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cl.11 a Cl 13 entre Cr. 81 a Cr.83 - Barrio Vergel Occidental.



Localidad Bosa

Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI.60 SUR a CI.62 SUR entre Cr.97 a Cr. 99 - Barrio Las Margaritas.



Localidad Usme

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cl 109 SUR a Cl 111 SUR entre Cr. 4 ESTE a Cr. 6 ESTE - Barrio El Uval Rural.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 1:30 p.m. De la CI.64 SUR a Cl. 66 SUR entre Cr. 6 a Cr. 8 - Barrio El Porvenir.



Localidad Santa Fe

Desde las 8:45 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la CI.2 a CI.4 entre Cr. 7 ESTE a Cr. 11 ESTE - Barrio Los Laches.



Localidad Los Mártires

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.15 a Cr.17 entre CI. 20 a Cl.22 - Barrio Santa Fe.



Localidad Engativá

Desde las 8:15 a.m. hasta las 3:00 p.m. De la Cr.89 a Cr.91 entre CI. 75 a CI.77 - Barrio Paris.



Desde las 9:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. De la Cr.71 a Cr 73 entre CL 79 a CL.81- Barrio Santa Rosa.



Localidad Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.70 a Cr.72 entre Cl.127 a Cl.129 - Barrio Niza Norte.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.127 a Cl 129 entre Cr.71 a Cr.73 - Barrio Niza Suba.



Localidad Usaquén

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.18 a Cr. 20 entre Cl.167 a Cl.169 - Barrio El Toberín.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.6 a Cr. 8 entre Cl.108 a Cl.110 - Barrio Santa Ana Occidental.



Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la Cr.10 a Cr.12 entre Cl.108 a Cl.110 - Barrio Molinos Norte.



Localidad Chapinero

Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr.2 a Cr. 4 entre CL.91 a CL 93 - Barrio Páramo I.