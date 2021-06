Los Ángeles Lakers sufren en los playoffs: así va la NBA

Jornada de contrastes la vivida en la primera ronda de playoffs de la NBA con los Brooklyn Nets clasificados a la semifinales, gracias a las genialidades encestadoras del "Big Three" y la humillación sufrida por Los Angeles Lakers, actuales campeones defensores, sin su pívot estelar Anthony Davis.

Mientras que el duelo entre los Denver Nuggets y los Portland Trail Blazers se mantuvo y tuvieron que llegar a la prórroga para definir al ganador del quinto partido. El escolta James Harden brilló de manera especial como líder del "Big Three" al conseguir un triple-doble que permitió a los Nets vencer con facilidad por 123-109 a los Celtics de Boston en el quinto partido de la eliminatoria que ganaron por 4-1 al mejor de siete.



Los Nets con su triunfo alcanzan las semifinales de la Conferencia Este por primera vez desde el 2014 y tendrán como próximos rivales a los Milwaukee Bucks, quienes llevan ya una semana clasificados después de barrer 4-0 a los Miami Heat en la primera ronda. El equipo de Brooklyn al tener la segunda mejor marca de la Conferencia Este comenzarán la serie con la ventaja de campo y recibirán a los Bucks en el Barclays Center de Nueva York, este sábado, para el primer partido de la serie que disputarán al mejor de siete.



Harden hizo su partido más completo en los playoffs al conseguir 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, su primer triple-doble de postemporada con los Nets, también recuperó dos balones y puso dos tapones en los 39 minutos que estuvo en el campo. El exbase Jason Kidd tiene los otros 10 triples-dobles en la historia de la postemporada de los Nets, que ahora poseen marca de 12-3 en los partidos de playoffs frente a los Celtics.

El escolta All-Star dominó los tiros a canasta desde cualquier posición al concluir el partido con 10 de 17, incluidos 4 de 7 desde fuera del perímetro, y acertó 10 de 11 desde la línea de personal. El polémico base Kyrie Irving acabó con 25 puntos como segundo máximo encestador y el alero Kevin Durant llegó a los 24 tantos que también ayudaron a la victoria de los Nets, que tuvo a cinco jugadores con números de dos dígitos.



A pesar de su tiempo limitado juntos durante la temporada regular, las tres superestrellas de los Nets demostraron cuán potentes pueden ser en esta serie, particularmente cuando se combinaron para 104 puntos en el cuarto partido. Brooklyn no fue ni de lejos tan potente como en el partido anterior que jugaron en el TD Garden de Boston y ganaron al anotar 141 puntos, pero también tuvieron un pequeño tramo explosivo aquí y allá fue lo suficientemente bueno como para terminar la serie ante un rival diezmado y sin sus mejores jugadores en el campo.



Los Suns de Phoenix dejaron en evidencia a los Lakers como equipo y a su estrella el alero LeBron James, de líder, después de ganarlos por paliza de 115-85 en el cuarto partido de la serie que ahora dominan por 3-2 al mejor de siete. Una vez más, los Lakers, sin Davis, mostraron que son un equipo del montón, y más cuando su gran estrella, James, solo respondió en la segunda parte y con todo ya definido desde el descanso al que se llegó con el parcial de 66-36 a favor de los Suns.



El escolta hispano Devin Booker se encargó de liderar el ataque balanceado de los Suns al conseguir 30 puntos, con siete rebotes y cinco asistencias. Mientras que por los Lakers, James que en la primera parte desapareció como el resto del equipo, en la segunda parte maquilló su labor al conseguir 24 puntos con siete asistencias que no le sirvieron para nada a su equipo.



El pívot Andre Drummond volvió a ser el mejor de los Lakers en el juego interior con 13 rebotes, pero apenas anotó siete tantos. El ala-pívot Kyle Kuzma que siguió de reserva, a pesar que cubrió el puesto de Davis, acabó como segundo máximo encestador de los Lakers al conseguir 15 puntos. El ala-pívot Michael Porter Jr. anotó un triple con 1:33 por jugar en el segundo tiempo extra y ayudó a los Nuggets a aplastar una remontada épica de los Trail Blazers con una victoria por 147-140 en el quinto partido de la eliminatoria que ganaron por 3-2 al mejor de siete.



Los Nuggets ganaron a pesar del récord de franquicia del base Damian Lillard en los playoffs de 55 puntos y el récord de los playoffs de la NBA con 12 triples, incluidos tiros de larga distancia que forzaron las dos prórrogas. Eclipsó la marca de 11 establecida por el escolta Klay Thompson de Golden State Warriors en Oklahoma City ante los Thunder, el 28 de mayo de 2016. Lillard anotó 17 de los 19 puntos de Portland en las dos prórrogas, pero no volvió a anotar después de que su 12º triple en 17 intentos puso a los Blazers por delante 140-138 con 3:47 por jugarse.



El pívot serbio Nikola Jokic, quien anotó 38 puntos y estuvo a una asistencia de un triple-doble, empató a 140 con una bandeja y Porter Jr. rompió el empate con un 3 desde la esquina izquierda con 1:33 por jugarse. Los Trail Blazers aún estaban a tres puntos hasta que un par de errores costosos los enviaron de regreso a Portland para el sexto partido, el jueves por la noche, que necesitan ganar si quieren seguir con vida.



EFE