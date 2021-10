Movistar patrocinará la competencia de League of Legends en Colombia

La Golden League, la liga profesional de League of Legends (LoL) de Colombia que es organizada por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP, Grupo Mediapro) desde hace cuatro años, será patrocinada por Movistar a partir del próximo 1 de noviembre.

Así lo informó la compañía española, que detalló que la Fibra Movistar Golden League estará integrada por los ocho mejores equipos de League of Legends de Colombia y contará con dos temporadas a lo largo de 2022. Quien gane ese torneo luchará por ascender a la Liga Latinoamérica de League of Legends, el mayor torneo continental de este videojuego.



"Que un nombre tan importante como es Movistar confíe en nosotros y acompañe a la competencia de esports más importante del país, habla del buen trabajo que se viene realizando desde LVP junto al Grupo Mediapro en la escena de los esports tanto a nivel local, como internacional", expresó la directora de país de la LVP para Colombia, Ecuador y Perú, María Cristina Forero.



La dirigente agregó: "Esta alianza demuestra el crecimiento y el gran interés que tienen los esports en el país y por supuesto la visión de Movistar para seguir trabajando en pro de la calidad del ecosistema". LoL, la franquicia de deportes electrónicos más popular del mundo, alcanzó en 2021 la cifra de 1.500.000 usuarios únicos, un 90 % más con respecto a 2020.



En ese sentido, Movistar busca consolidar sus relaciones con "la comunidad 'gamer'", aportar el desarrollo de la escena competitiva y fortalecer el mercado a través de su fibra óptica. "Hace dos años tuvimos la oportunidad de estar con cerca de 14.000 espectadores en la final de League of Legends en nuestro Movistar Arena, desde entonces sabíamos la importancia y necesidad de aportar al desarrollo de esta industria", expresó el presidente ejecutivo de Telefónica Movistar Colombia, Fabián Hernández.



Igualmente señaló que el objetivo es "apoyar a los equipos y jugadores para que experimenten la mejor conectividad gracias a nuestra Fibra Óptica Movistar". "Esta también será la oportunidad para seguir patrocinando el talento colombiano en las distintas actividades deportivas, ahora en los entornos digitales", expresó Hernández.



EFE