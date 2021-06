¿Afectará la copa América 2021? Llegada del hongo negro a Brasil

Brasil, México y Uruguay encienden las alarmas en la región, los tres países latinoamericanos registraron sus primeros casos de "hongo negro", la extraña enfermedad denominada mucormicosis que se presenta entre pacientes convalecientes de covid-19.

En Brasil, las entidades sanitarias muestran su preocupación por la enfermedad, el Hospital de Clínicas de San Pablo emitió una alerta al Ministerio de Salud tras informar el primer caso de hongo negro. Se trata de un hombre de 40 años que presenta un cuadro moderado de covid-19, aunque no tiene el resto de las condiciones que suelen habilitar la aparición de la mucormicosis (diabetes, leucemia y uso de corticoides en dosis elevadas, entre otras).

¿Afectará la Copa América?



Aunque las entidades sanitarias están en extrema alerta tras la pandemia por Covid, probablemente estos casos aislados no pongan en peligro la realización de la Copa América en Brasil. Los síntomas, según un documento divulgado por el Ministerio de Salud de India, suelen manifestarse a través de la aparición de costras o lesiones negras en el puente nasal o en la parte superior interna de la boca, picazón en los ojos y/o nariz, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómito con sangre, dificultad para respirar y hemorragia gastrointestinal.



No es contagioso, es decir que no se puede propagar por contacto entre humanos o animales. Sí se propaga por las esporas de hongos que están presentes en el aire o en el medio ambiente.



En México, la infección fue detectada en un hombre de 34 años de Valle Chalco, Estado de México, que se encuentra internado en Hospital General de la zona 71 tras haberse contagiado de coronavirus. También se detectó en un paciente de Uruguay, lo que hizo que un fenómeno que parecía aislado encendiera las alertas entre los especialistas de la región.