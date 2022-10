¡Válido para creyentes! Impresionante cartel para el Estéreo Picnic

Los creyentes tuvieron su premio. La nómina de artistas del Estéreo Picnic es tendencia. los buenos comentarios por el festival que se vivirá en Bogotá en Marzo del 2023. Los organizadores dieron a conocer algunos de los artistas en el que sobresalen varios nombres.

El encuentro ya anunció la presencia de las bandas Blink-182 y los raperos estadounidenses Wu-Tang Clan. Pero la espera por la nómina completa aún tendrá un poco más de suspenso.



En la mañana de este 11 de octubre confirmaron el grueso de artistas, entre los que se detacan la reconocida cantante Billie Eilish y el rapero Drake.

Artistas

Drake, Billie Eilish, Blink-182, The Chemical Brothers, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Morat, Wu-Tang Clan, The 1975, Blondie, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Moderat, Ryan Castro, Tove Lo, Jerry Rivera, Trueno, Fred Again... Alci Acosta, Cut Copy, Tokischa, Gorgon City, L'Impératice, Conan Gray, Purple Disco Machine, Aurora, Wallows, Dominic Fike, Cigarretes After Sex, entre otros.​