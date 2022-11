Lina Tejeiro y un polémico trino: ¿referencia a Juan Duque?

La relación entre Lina Tejeiro y Juan Duque terminó hace unas semanas y aunque ninguno de los dos detalles de por qué finalizó se rumora que una de las posibles razones de la ruptura podría ser una infidelidad por parte del cantante.



Aunque ambos artistas dieron por hecho que han pasado página del asunto y que la relación está bien parece que no es el caso ya que la actriz posteó en las últimas horas un polémico trino que tuvo todo tipo de comentarios.



Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas.

Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor.

Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo bote. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) November 10, 2022

Ante esto, Duque no se quedó atrás y respondió con una indirecta muy directa ya que se cambió el nombre de su usuario de Twitter a ‘Rimel Albeiro’ y colocó una publicación que decía: “Que te vaya bien mal y que el karma te ponga de prioridad, pero mami no es por echarte la sal”.



Cabe resaltar que en días pasados, el cantante dijo que la relación no terminó por una infidelidad y que la decisión de terminar fue más de Lina Tejeiro que de él. Además, aseguró que durante la ruptura se dieron un espacio de 15 días sin hablar.