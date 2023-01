Lina Tejeiro pasó por cirugía: un viejo síntoma le volvió a aparecer

Un viejo tormento había regresado a la vida de Lina Tejeiro. Y es que la actriz aseguró que se volvió a ver perjudicada por los biopolímeros ya que le han regresado unos síntomas físicos y emocionales que pensaba que había dejado en el pasado.



Esto se comenzó a evidenciar cuando la colombiana, reconocida por sus cómicos vídeos en Tik Tok, se mantuvo alejada por un buen tiempo de las redes sociales.



Es por ello que muchos seguidores y colegas le escribieron para saber si era algo grave. En los últimos días, Tejeiro volvió a aparecer en un vídeo en Instagram en donde confesó que los biopolímeros en sus glúteos volvieron a atormentar su vida.

Tras esto, este viernes fue sometida a cirugía en donde se le retiraron esas anomalías que le estaban provocando fuertes calambres, dolores y afectaciones en sus riñones, lo cual generó que sus defensas disminuyeran.



“Otra vez empecé a tener síntomas y reacciones. Mi salud se empezó a ver muy afectada, tenía muchos dolores, muchos calambres. Una de las razones por las que estuve hospitalizada por los riñones fue porque los biopolímeros me bajan demasiado las defensas”, comentó.



Aunque Tejeiro aseguró que el asunto no era de gravedad, si mencionó que esa no fue la única razón por la que se alejó de la web ya que también estaba pasando por un mal momento anímico.



“Había perdido en muchas cosas, me perdí a mí misma. Estaba sanando muchísimas cosas que tengo que sanar”, mencionó la actriz.



Tras reconocer esto, varias personalidades como Mike Bahía, Carmen Villalobos, el actor venezolano Luciano D’ Alessandro y la influencer ‘La Segura’ le mandaron varios mensajes de ánimo.



Cabe señalar que la actriz salió bien de la cirugía y se encuentra en recuperación en su hogar, según mencionó la propia Tejeiro en sus redes sociales.