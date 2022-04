Lina Tejeiro ‘se quedó con las ganas’: influencer le negó un beso

El reconocido influencer ‘Juancho’ rompió las redes sociales al protagonizar un divertido video con Lina Tejeiro. La publicación en Twitter sobrepasó rápidamente las 8.000 reacciones.

A través de su red social, ‘Juancho’ escribió un trino con el mensaje “El verdadero quien pudiera” y adjuntó un video con la famosa actriz colombiana.



Allí, Lina le pedía insistentemente un beso al hombre, pero este se negaba argumentando que tenía novia. Ella insistió y le mostraba sus labios, pero ‘Juancho’ trataba de no mirar y repetía en tono jocoso “¿¡Estas son tus pruebas señor!?”.



La situación se tornó aún más divertida cuando la misma novia del influencer le recriminó por no haberle dado el beso a Lina Tejeiro: “Qué desperdicio de tiempo, tú para qué vives en este mundo. Te odio. ¿Crees que yo no la hubiese besado, chico?”.



Todo esto se dio en medio de la fiesta de cumpleaños de la también influencer Aida Victoria Merlano en Medellín.



Vea acá el divertido video: