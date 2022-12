Licencia de conducción por puntos: ¿De qué trata este nuevo sistema?

En la mayoría de los países del mundo, el trámite para entregar la licencia de conducción se realiza por puntos. Esto debido a que el proceso de expedición es más rápido, al igual que la cancelación o anulación del documento que requieren los conductores de cualquier vehículo.



Es por ello que ante la necesidad de reducir los accidentes viales y mejorar la eficiencia en el trámite de las licencias de conducción, el Gobierno anunció a varios medios de comunicación un nuevo modelo para la expedición de las licencias.

¿De qué trata el nuevo modelo anunciado por el Ministerio de Transporte?



El ministro Guillermo Reyes en diálogo con Blu Radio aseguró que el nuevo modelo para obtener la licencia por medio de puntos comenzaría a finales de 2022.



“Estamos trabajando para anunciarlo en diciembre. No solo eso, vamos a hacer pruebas de ruta y cambiar todo el proceso de licenciamiento”, comentó el funcionario.



De igual forma, mencionó que cada licencia vendrá con 20 puntos de inicio, los cuales podrán disminuir dependiendo el número de infracciones cometida por el conductor.



De perder 10 puntos, el usuario se le suspenderá 60 días y de reincidir con la misma cantidad de infracciones, el documento será suspendido por 120 días.



De repetir la misma situación por tercera vez, el conductor podría perder de manera definitiva su licencia y deberá asistir a una serie de cursos pedagógicos para recuperarla.



¿Cómo perder puntos de la licencia?



*Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: 20 puntos.



*Participar u organizar piques ilegales: 20 puntos.



*Conducir bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes: 10 puntos.



*No respetar límites de velocidad: 5 a 10 puntos.



*Circular con licencia de conducir vencida: 5 puntos.



*No respetar semáforos: 5 puntos.



*Circular sin la revisión técnica obligatoria: 4 puntos.



*Circular sin el cinturón de seguridad: 4 puntos