Licencia de Conducción: hoy vence plazo de renovación para algunas

Este martes 20 de junio, termina el plazo para muchos colombianos para que renueven su licencia de conducción y de no hacerlo le puede conllevar a una multa e incluso la inmovilización del vehículo.



Pues bien, cómo se puede saber si le toca renovar la licencia y qué pasa si se pasa de la fecha de renovación.

De acuerdo con la ley 2161 de 2021, las licencias de conducción que deberán renovarse para el plazo máximo del 20 de junio son:



*Si tiene vencimiento entre el 1 y 31 de enero de 2022



*Si no tiene fecha de vencimiento, sino que dice ‘indefinido’



*Si su licencia no tiene una fecha de vencimiento



Si un ciudadano no hacer parte de las cubiertas por la Ley 2161, se debe renovar de acuerdo a la fecha de vencimiento que indica su licencia en la parte posterior de la misma. De igual manera, puede verificar el vencimiento en la página web del RUNT.



¿Cómo renovar la licencia de conducción?



1. Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Transito (RUNT)



2. Contar con su documento de identidad original



3. Acercarse a un centro de reconocimiento de conductores para realizar el examen físico, mental y de coordinación motriz.



4. Estar a paz y salvo en multas e infracciones a las normas de tránsito.



5. Acercarse al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia.



Vale resaltar que las autoridades le impondrán un comparendo de 309.336 pesos y la inmovilización de su vehículo sino tiene renovada su licencia de conducción.