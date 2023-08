Libreta militar en Colombia: ¿Cómo calcular su precio?

En las últimas horas, el concejal Álvaro Acevedo hizo una solicitud al Ministerio de Defensa para que se reduzca el precio del trámite de la libreta militar y que quede igual o con un costo similar al de expedir la cédula de ciudadanía.



El funcionario hizo la propuesta sabiendo que muchas familias carecen del dinero para sacar ese documento. Actualmente, el precio de la libreta se calcula teniendo en cuenta el patrimonio, los ingresos mensuales y el número de hermanos que estén estudiando, por lo que en algunos casos su valor termina siendo muy alto.



Con la iniciativa se busca estandarizar el valor del documento y se espera que se aplique la medida por igual a todos los ciudadanos.

¿Cómo se calcula el precio de la libreta militar?



De acuerdo a la página del Ministerio de Defensa se calcula así:



*1% del patrimonio familiar + 60% del total de los ingresos mensuales del hogar; y esto se divide por el número de hermanos menores que se encuentren estudiando (máximo dos).



*15% del salario mínimo legal vigente por concepto de elaboración y laminación de la libreta militar.



*En caso de tener multa por no inscripción, se suma el 20% del salario mínimo por año.



La cuota compensatoria de la libreta se paga por aquellos que no estén exonerados de prestar el servicio y no lo puedan prestar.



Personas exoneradas



*Ser hijo único.

*Ser huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento.

*El hijo de padres en condición de incapacidad para trabajar o mayores de 60 años (carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia).

*El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio.

*Hijos de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de Marina profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de la Fuerza Pública que hayan fallecido, o que los organismos y autoridades médico-laborales militar o de policía hayan declarado su invalidez, en combate o en actos del servicio.

*Clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes.

*Casados que hagan vida conyugal.

*Quienes acrediten la existencia de unión marital de hecho legalmente declarada.

*Personas con discapacidad.

*Indígenas.

*Mujeres transgénero (Los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil).

*Víctimas del conflicto armado

*Ciudadanos incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.

*Ciudadanos objetores de conciencia.

*Ciudadanos desmovilizados.

*Ser padre de familia.