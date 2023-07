Lewis Hamilton se habría hartado de Shakira: esto se sabe

Tras su separación con Gerard Piqué, Shakira, sin duda, es una de las solteras más cotizadas del mundo. La cantante ha sido relacionada con varios famosos como Alejandro Sanz, Tom Cruise y recientemente a Jimmy Butler.



No obstante, el rumor que tomó más fuerza fue con Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1. Ambos se habrían conocido en el GP de Miami tras la invitación del equipo a la colombiana, pero las alarmas saltaron cuando se les vio a ambos en una cena con amigos y luego en un yate.



Los rumores crecieron de a poco y muchas voces señalaban que ambos mantenían una relación. La especulación siguió cuando a Shakira se le vio en el Gran Premio de España y luego fue con Hamilton a un restaurante de comida japonés.

Pues bien, de acuerdo con el podcast ‘Las Mamarazzis’, Shakira se habría querido acercar más al piloto, pero el británico habría tomado distancia de la artista.



“Él se siente molesto porque ella quiere hacer creer que existe una relación entre ambos”, señalaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez. Ambas señalan que Hamilton no tuvo nada que ver con la invitación de la colombiana en Miami.



No obstante, aseguraron que dicho encuentro fue positivo para la imagen de ambos y por eso se vuelven a verse en Barcelona: “Nos explican de muy buena fuente que es ella la que vuelve a estar interesada en ir”, mencionaron Fa y Vázquez.



Sin embargo, Hamilton en Silverstone le exigió a su equipo que no dejaran pasar a Shakira a su motorhome para que no afectara a su concentración y además estaría molesto con la actitud de la colombiano de dar a entender algo.



Tras esto y para alejarse de los focos, al piloto se le vio con la tenista Jenny Stray Spetalen y la actriz Eiza González, horas después de haber ido de fiesta con Shakira en Londres.