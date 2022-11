Leclerc se sinceró: ‘Pensé que pelearía por el título hasta el final’

La temporada de Ferrari en la Fórmula 1 fue de más a menos. La escudería italiana se vio muy dominante en las primeras carreras del campeonato, pero a falta de dos válidas para el fin de la campaña se encuentran en una situación distinta.



Charles Leclerc perdió el campeonato de pilotos a manos de Max Verstappen y Ferrari no pudo con Red Bull en el de constructores. Ante este panorama, Leclerc dio su análisis de cómo ha ido el 2022.



“Hicimos un gran trabajo durante las pruebas de pretemporada, consiguiendo detectar inmediatamente los frentes en los que centrarnos y las necesidades de estos nuevos coches en términos de conducción”, comentó de entrada.

Ya en la primera carrera me sentí bien con el coche, tuve la sensación de poder sacar el máximo potencial que me podía dar”, añadió.



Sobre el fin de su sueño de quedarse con el campeonato mencionó: “Después de Melbourne estaba convencido de que íbamos a poder pelear hasta el final”



Por su parte, mencionó lo que debe hacer Ferrari para afrontar el 2023: “Tenemos que mejorar en la gestión de neumáticos, la comunicación, la estrategia y la fiabilidad, un problema que tuvimos que afrontar en la primera mitad de la temporada y que tuvimos que gestionar”.



Finalmente, a pesar de que no la temporada no ha ido como quería, aseguró que ha sido muy bueno el avance de los italianos este año.



“Hubiera visto este pronóstico como beneficioso, dado que 2020 y 2021 fueron dos años difíciles y confirmar un salto adelante en el rendimiento como lo que hemos hecho fue el resultado de un gran trabajo. Aunque no siempre ha ido como nos hubiera gustado”.