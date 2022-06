LeBron James quiere ser el dueño de un equipo de la NBA en Las Vegas

LeBron James aseguró este jueves que quiere ser dueño de un equipo de la NBA y que aspira a que ese conjunto se instale en Las Vegas (EE.UU.), donde actualmente no hay ninguna franquicia de la liga. "Quiero ser el dueño de un equipo. Quiero comprar un equipo, por supuesto (...). Quiero un equipo en Las Vegas", dijo LeBron en un adelanto desvelado este jueves de la nueva entrega de su programa televisivo "The Shop".

LeBron, que es copropietario del Liverpool de la Premier League y de los Medias Rojas de Boston de la MLB, ha insistido en los últimos tiempos en que quiere ser dueño de un equipo de la NBA cuando deje las canchas. Sin embargo, la expansión a Las Vegas que imagina LeBron no está por ahora entre los planes inminentes de la NBA.



"No es verdad (que se hable de expansión a Seattle y Las Vegas). Quizás algunos en la liga hablen de una potencial expansión después de la temporada 2024. En algún momento esta liga se expandirá, pero no en este momento", afirmó Adam Silver en una rueda de prensa el pasado jueves previa al comienzo de las Finales de la NBA entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors. E



stas declaraciones de LeBron llegan una semana después de que la estrella de Los Angeles Lakers se convirtiera en el primer jugador de la NBA en activo que amasa una fortuna de más de mil millones de dólares, según indicó la revista Forbes, que elabora las listas de los más ricos del mundo. La publicación le dedicó un artículo a LeBron y reveló que ha acumulado unos 385 millones de dólares jugando (en los Cleveland Cavaliers, los Miami Heat y Los Angeles Lakers) más 900 millones de sus colaboraciones publicitarias y otros negocios. LeBron es el segundo jugador de baloncesto profesional que entra en la lista después de Michael Jordan, quien lo logró diez años después de retirarse de la NBA cuando invirtió en el equipo de los Charlotte Hornets.

APUESTA POR EL DEPORTE

Conocida en todo el mundo por ser "la ciudad del juego", Las Vegas ha destacado en los últimos años también por su impactante crecimiento en el deporte. Así, este febrero se convirtió en la primera ciudad en la historia en acoger dos All-Star a la vez: el Pro Bowl de la NFL y el partido de las estrellas de la National Hockey League, más conocida simplemente por sus siglas NHL, de hockey sobre hielo.



Las Vegas también ha jugado sus cartas para atraer a franquicias del máximo nivel, algo que ha logrado recientemente con Vegas Golden Knights de la NHL (creado en 2017), Las Vegas Raiders de la NFL (llegado en 2020 desde Oakland) y Las Vegas Aces de la WNBA (aterrizado en 2018 desde San Antonio).

Dos hitos han coronado el idilio entre Las Vegas y el deporte. Por un lado, la inauguración en 2020 del Allegiant Stadium, un espléndido estadio con capacidad para 65.000 espectadores que es el hogar de los Raiders y que el año pasado acogió la final de la Copa Oro entre México y EE.UU. Y por el otro, la celebración en 2024 del Super Bowl justamente en el Allegiant Stadium, la primera vez que la gran fiesta de la NFL tendrá lugar en Nevada (EE.UU.). Los rumores sobre una posible expansión de la NBA no son los únicos relacionados con Las Vegas ya que en la MLB también ha sonado como posibilidad una hipotética mudanza ahí de los Atléticos de Oakland.





EFE