Alarmas encendidas en la NBA: LeBron James no jugaría por una lesión

Uno de los jugadores más importantes y talentosos de la National Basketball League (NBA) es LeBron James, integrante de Los Angeles Lakers. El norteamericano ha sido la principal figura de los quintetos que ha representado a lo largo de su exitosa carrera, sin embargo, ahora estaría atravesando por un duro momento en cuestión de su condición física.



Según se dio a conocer en uno de los más recientes reportes médicos, revelados por Dave McMenamin, periodista de la NBA para ESPN, LeBron James presenta molestias físicas que lo estarían alejando de las canchas.

The King James ha estado intentando recuperarse de un problema con su tobillo izquierdo desde hace varios meses, sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte de los médicos especialistas, LeBron no ha logrado recuperarse en su totalidad. Por eso, nuevamente, presenta incomodidades y se estaría perdiendo el juego ante los Milwaukee Bucks, según anunciaron este martes 26 de marzo.



Justamente, el último partido que se perdió James por estas molestias fue el pasado 8 de marzo ante este mismo quinteto.



En principio, la leyenda de la NBA solamente estaría por fuera en este juego, no obstante, se espera la evolución de la recuperación para determinar si LeBron permanece más partidos sin tener acción o si, finalmente, podría ingresar a contribuir a Los Lakers.



Recientemente, James disputó 38 minutos en el juego que ganó el quinteto de Los Angeles frente a los Indiana Pacers, contribuyendo con 26 puntos y 10 asistencias. Por otro lado, el siguiente partido ante los Bucks será el primero de los seis que tendrán los Lakers por fuera casa en medio de la Conferencia Oeste, donde se ubican en la novena casilla.