Mundial de LOL: el evento de eSports más importante del mundo

Riot Games eligió a México para que Latinoamérica debute como sede de un Mundial de League of Legends, el evento de eSports más importante del mundo, por ser el país ideal en la región debido a sus comodidades.

"México nos da ciertas comodidades, como la cercanía por ser la sede de Riot Games en Latinoamérica, tener una arena de eSports, socios comerciales que nos van a apoyar el año que viene y también la cercanía con Estados Unidos y Canadá, los otros hogares del torneo", explicó este domingo a Efe el mánager de eSports de Riot Games Latinoamérica, Martín Blaquier.



Después de 11 ediciones, Riot Games, empresa dueña de League of Legends, decidió que un país de América Latina acoja en 2022 por primera vez el Worlds, el nombre oficial del Mundial del videojuego. Los ejecutivos eligieron a México no sólo por ser uno de los dos países con más 'gamers' junto con Brasil, sino porque en él Riot Games tiene a la oficina regional, es la casa de la Liga Latinoamérica de League of Legends e inauguró en 2020 la primera arena de eSports en la zona, ubicada al sur de Ciudad de México.



Según un estudio de la consultora experta en tecnología The Competitive Intelligence Unit, México cerró 2020 con 72.3 millones de videojugadores, de los cuales 11.1 millones consumen torneos de eSports. La próxima edición del Worlds no sólo será el debut de Latinoamérica sino que también será el primero norteamericano ya que Estados Unidos y Canadá también albergarán el Mundial.



México, en la arena de Ciudad de México, será el hogar de la fase 'play-in', que los equipos de la regiones con el nivel más bajo deben jugar para avanzar a la fase de grupos a la cual nunca ha clasificado un cuadro latino. El Hulu Theater del Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos será el recinto que albergue la fase de grupos y los cuartos de final. Las semifinales se disputarán en la Scotiabank Arena, hogar de los Maple Leafs de Toronto, equipo de hockey, y una de las catedrales del deporte canadiense. Riot Games optó por el Chase Center de San Francisco, en donde juegan como locales los Warriors de Golden State, seis veces campeones de la NBA, como la casa de la final.



"Vemos esta noticia como una oportunidad para demostrar que Latinoamérica sigue creciendo y se está poniendo a la altura del resto de las regiones. Lo que podemos ver un primer paso y seguro vendrán más en el futuro", finalizó Blaquier





.EFE