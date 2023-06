Reconocida actriz reveló que no usa desodorante desde hace 10 años

En los últimos años, Laura Londoño se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas del país gracias a sus papeles en grandes producciones como ‘La Ley del Corazón’, ‘Café con aroma de mujer’ entre otras.



La actriz también se ha caracterizado por ser una mujer muy activa en redes sociales y allí comparte con sus seguidores. Esta vez hizo una dinámica de preguntas y respuestas e hizo una confesión que sorprendió a más de uno.



Y es que la mujer confesó que lleva años sin utilizar desodorante en sus axilas. Una persona le preguntó: “¿Qué desodorante estás utilizando?” a lo que Laura respondió:

"Pues te cuento que llevo la módica suma de 10 años sin usar desodorante. Ninguno, ninguno, ninguno, cero, cero, absolutamente cero. Porque en algún momento me di cuenta que el cáncer de mama está muy asociado a los desodorantes, no tanto por ser desodorantes, sino por ser antitranspirantes”, comentó la actriz.



Luego, la famosa colombiana señaló que en las axilas hay una glándula que tiene que transpirar: "no tiene que oler feo, pero sí tiene que sudar y sacar las toxinas por ahí".



Y concretó su respuesta diciendo: “Entonces hice como un détox de eso. Empecé usando un desodorante natural y eso toma un tiempo para que el cuerpo se acomode y regule su pH. Cuando uno logra trascender esa incomodidad inicial, luego ya no tuve que usar nada”.



Vale resaltar que además de sus retos profesionales, Londoño ha sacado su primera línea de cosméticos, fragancias y lencería llamada ‘Feroz’ y que ha hecho en colaboración con El Corte Inglés, una famosa tienda en España.