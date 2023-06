Participante de Masterchef se irá del país por falta de trabajo

Tras ganar el Reinado Nacional de la Belleza y por poco ser Miss Universo, la modelo y actriz colombiana Laura Barjum se dedicó a la creación de contenido en Instagram y a realizar otro tipo de actividades.



Una de ellas es ser participante del reality Masterchef que actualmente se pasa en las noches en el Canal RCN.



Barjum, antes de su participación en el programa estuvo como presentadora y ha estado en diferentes producciones nacionales, pero nunca se pudo consolidar en el mundo de la actuación.

Pues bien, pese a estar en Masterchef, la colombiana se irá del país para mejorar su desempeño actoral: “No ha llegado ese gran personaje con el que pienso conquistarlos y cautivarlos; llegará. Sigo estudiando, ahorita me voy a exterior a estudiar, fui aceptada en una escuela super prestigiosa. Mejor dicho, el talento no falta, eso dicen, pero la oportunidad no ha llegado y nos pasa a todos”.



De igual manera, mostró su frustración por no consolidarse como actriz en el país: “Es muy loco, recuerdo que cuando empecé a ser una cara familiar, siendo reina de belleza, yo decía: – Yo soy la reina actriz -. Y no ha pasado mucho por ahí, pero ha sido un tema doloroso, para mí, pero cada día quiero compartirlo más porque creo que todos tenemos alguna frustración”.



Vale resaltar que Laura Barjum seguirá su relación a distancia con el presentador Diego Saenz y además han comenzado los rumores de que la colombiana ya fue eliminada del programa (revelación que se puede dar en los próximos capítulos) y por ello se decidió en viajar a otro país.