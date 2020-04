¿Puede hacer crossfit en casa? ¡Por supuesto! Tome nota de la rutina

Encierro no es sinónimo de inactividad. En estos días de la cuarentena ampliada en Colombia, bien puede organizar su horario y sacar tiempo para mantenerse en forma.

Si tiene el hábito de hacer ejercicio, usted sabe que el cuerpo le pide que se mueva. Si no, la mejor ocasión es ahora, que no hay excusas de trancones, reuniones ni asuntos insospechados. Todo se puede en casa.



Si lo suyo es el crossfit, una técnica que le permite quemar muchas calorías y mejorar su capacidad cardioavascular, aquí le tenemos la propuesta para los días de aislamiento. Tome nota y ¡a trabajar!

Rutina número 1

Burpees



No necesita sino buena actitud. No usa aparatos ni nada por el estilo. La posición inicial para hacer un burpee es tener los pies separados al ancho de la cadera y la espalda recta.

Póngase en posición de sentadilla con las manos en el suelo.

Desde esa posición salte y lleve las piernas hacia atrás y quedar en plancha.

Haga una flexión para llevar tu cuerpo hasta el suelo.

Con un salto vuelva a la posición de sentadilla con las manos siempre apoyadas en el suelo.

Salte con los brazos extendidos para llevar tu cuerpo a la posición inicial.



Entrenamiento en casa

Rutina 2

Sentadillas:



Separe los pies a la altura de los hombros.

Extienda los brazos hacia adelante con las palmas de las manos hacia abajo.

Descienda flexionando las rodillas y tratando de mantener una línea recta, procure que los glúteos estén hacia afuera.

Suba cuidando en todo momento que tu espalda esté derecha.

Para agregar dificultad, use mancuernas para sumar peso.

Entrenamiento en casa

Rutina 3

Flexiones



Con el cuerpo boca abajo, apoye pies y manos en el suelo.

Los pies deben estar juntos, los glúteos y abdominales firmes, los brazos extendidos y las manos abiertas para lograr mejor apoyo. Rectifiue la posición de la espalda y relaje el cuello.

Baje el cuerpo doblando los brazos sin llegar completamente al suelo, extiéndalos y suba a la posición inicial.

Entrenamiento en casa

Rutina 4

Abdominales



Use una colchoneta o por lo menos una toalla.

Ubíqusea boca arriba con las rodillas flexionadas, las plantas de los pies apoyadas en el suelo y los brazos extendidos hacia atrás.

Con el impulso de los brazos suba el tronco hasta tocar los pies o el suelo con las manos.

Cuide que el movimiento de brazos y tronco sea simultáneo para lograr un mejor impulso y ejecución.



Entrenamiento en casa

Rutina 5

Zancadas



La posición de partida es de pie con las manos en la cintura y las piernas ligeramente separadas.

De un paso hacia adelante flexionando la rodilla sin que adelante la punta del pie.

El torso tiene que mantenerse erguido, mientras la pierna que quedó fija atrás debe estar también flexionada sin que la rodilla toque el suelo.

Lleve la pierna que quedó atrás al lado de la pierna que adelantó y repita el ejercicio.