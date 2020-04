¿Cansado de lo mismo? Las mejores series y películas de Amazon Prime

Quedan 8 días para que termine la cuarentena nacional, que hasta el momento no ha sido alargada, pero puede que sea por más y más días que los colombianos deban quedarse en casa por el virus del covid-19.



Ahora, si se aburrió de lo mismo de siempre, en Amazon Prime puede encontrar algunas series y películas diferentes que pueden hacer más amena su cuarentena. Recuerde que es una plataforma de suscripción mensual.

Mejores series:

The good doctor.



Making the cut.



Hunters.



The boys.



Modern love.



El juego de las llaves.



The man in the high castle.



Zero.



American gods.

Mejores películas:

Trauma center.



Midway.



The foreigner.



Hacker.



Crypto.



Chernobyl diaries.



Advengers.



Braven.



Línea de fuego.



Long shot.



Scary stories.



