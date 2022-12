Lamar Odom se sinceró y se refirió a su relación con las drogas

Después de su notable carrera en los Lakers de la NBA, Lamar Odom se vio envuelto en numerosos escándalos los cuales lo llevaron a tener varios problemas con las drogas hasta el punto de quedar inconsciente en un prostíbulo tras consumir cocaína, opiáceos y pastillas de viagra tras dos días de fiesta seguidos.



Esto lo llevó a ser hospitalizado de urgencia en 2015 y en donde peligró su vida. Afortunadamente, todo quedó en un susto y el exjugador ha estado en un tratamiento para luchar contra sus adicciones.



Este tema, será tratado por el propio exbasquetbolista en un documental que se llamará: ‘Lamar Odom: sexo, drogas y Kardashians’ y en donde el exjugador se sinceró sobre su relación con las drogas y su ex esposa Khloe Kardashian.

Odom quiso contar su historia más personal y es por ello que narró la forma en la que vivió su matrimonio el cual estuvo lleno de imperfecciones y donde las drogas tuvieron protagonismo para Odom: “Las drogas, esa fue mi novia. Tenía una mujer y cocaína”, comentó.



De igual forma, habló del apoyo que fue Khloe en su momento más bajo: “Le hice pasar por algo de mierda... y ella estuvo a mi lado”.



También, Odom reconoció que no ha contado toda la historia sobre sus locuras: “Las cosas que creen que saben son una locura. Pero las historias que ustedes no conocen son realmente locas. Soy un milagro andante que ha engañado a la muerte.



Cabe señalar que este documental saldrá el 2 de enero en Estados Unidos a través del canal ‘Fox’. En Latinoamérica no hay una fecha ni plataforma confirmada del lanzamiento del largometraje.