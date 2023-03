Lakers vencieron a Bulls y comienzan a asentarse en el Play In

Ante un United Center a reventar, Los Ángeles Lakers de Lebron James vencieron este miércoles a los Chicago Bulls en condición de visitante por un marcador que fue de 121-110.



Con el triunfo, el cuadro angelino se empieza a asentar en los puestos de Play In y están a dos victorias de llegar a Playoffs directo.



Los Lakers tuvieron un solido partido y volvieron a tener a Lebron desde el arranque lo cual fue clave ya que el jugador aportó 25 puntos y registró siete rebotes y cuatro asistencias.

Por su parte, Anthony Davis también fue clave para el triunfo concretando un doble-doble en donde logró 38 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias.



Los Lakers comenzaron el juego moviendo el partido de un lado a otro y tuvieron buena precisión en ofensiva. Por su parte, en los Bulls resistieron gracias a Nikola Vucevic que aportó bastante para que los angelinos no se escaparan en el marcador.



En la visita, Austin Reaves también fue protagonista y se asoció con Lebron, Davis y compañía que fueron los encargados de materializar los puntos en la cesta rival.



Para el segundo periodo, los Bulls aumentaron su nivel y liderados por Vucevic y Demar DeRozan se colocaron por delante en el marcador. Tras esto, los Lakers despertaron en el tramo final y se fueron delante antes del descanso.



Para la segunda parte del juego, los Lakers apretaron más y lograron un gran parcial. El local intentó descontar algunos puntos, pero no fue suficiente ya que en el último segmento del juego, los visitantes encarrilaron el juego con algunos triples de Lebron y Davis.



Con esto mencionado, los Lakers comienzan a tener a tiro el séptimo puesto del Play In en donde se evitarían una ronda extra en el torneo de repechaje para entrar a Playoffs.



Cabe señalar que el próximo juego de los Lakers será ante los Minnesota Timberwolves mientras que los Bulls se medirán a los Charlotte Hornets.



Otros resultados:



Pacers 136-149 Bucks

Nets 123-114 Rockets

76ers 116-108 Mavericks

Knicks 101-92 Heat

Grizzlies 132-141 Clippers

Spurs 117-128 Jazz

Thunder 107-106 Pistons

Trailblazers 80-120 Kings

Suns 107-100 Timberwolves