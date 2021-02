La molestia de Lady Noriega con Maluma: ¡todo fue por una mascota!

Lady Noriega y Maluma solo tiene en común el arte. Bueno, al menos hasta ahora.

La cantante y actriz publicó un video en su cuenta de Instagram en la que expresó su molestia por una historia en la que su colega aparece acariciando a una perrita que se llama, justamente, Lady Noriega.



La artista reacción con indignación y le escribió: "Maluma no se que me quisiste decir con esto !! Pero me dolió.. Que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto !! Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo!! Te lo digo con cariño".



El cantante aparece en el video compartido por Lady Noriega, muy divertido, lo que evidentemente no le pareció chistoso a la protagonista.