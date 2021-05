Conmoción por confesión de Lady Gaga: sufrió abuso y quedó embarazada

Lady Gaga concedió una entrevista muy personal y honesta, en el que lloró al revela que fue abusada por un productor musical y quedó embarazada, cuando su carrera apenas comenzaba.

La cantante, de 35 años, habló sobre la terrible experiencia en el programa de Oprah Winfrey y el príncipe Harry 'The Me You Can't See'.



“Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo:‘ Quítate la ropa. Y dije que no. Y me fui, y me dijo que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y me quedé paralizada y yo ... ni siquiera me acuerdo", dijo, en medio del llanto.



La estrella, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, dijo que sufrió un trastorno de estrés postraumático. "Nunca ha mencionado el nombre del productor en un intento por evitar volver a verlo. Primero sentí un dolor total, luego me quedé entumecida. Y luego estuve enferma durante semanas y semanas y semanas y semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina", dijo.



Si bien su carrera alcanzó su punto más alto con su victoria en el Oscar en 2019 por A Star is Born, detrás de escena estaba atravesando una crisis: “tuve un brote psicótico total, y durante un par de años, no fui la misma chica. La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de ser violada. Me han hecho tantas resonancias magnéticas y exploraciones en las que no encuentran nada. Pero tu cuerpo recuerda ".



La serie documental de Apple TV + presenta a celebridades y al propio príncipe Harry hablando de sus batallas con la salud mental. Gaga confesó que se guardó el ataque para sí misma durante siete años.