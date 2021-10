¡Muy bien! Vacunación masiva en los jugadores de la NBA

La vacunación de los jugadores de la NBA ya ha alcanzado el 95 por ciento y los Rockets de Houston tienen a toda su plantilla inmunizada. El proceso de vacunación ha ido en incremento a medida que comenzaron los trabajos en los campos de entrenamiento de los 30 equipos de la NBA que iniciarán la temporada 2021-2022, con la que se celebrará el 75 aniversario de su nacimiento.

El incremento incluye a los jugadores que han recibido una vacuna. Los jugadores no vacunados se arriesgan a sufrir pérdidas en sus salarios por los partidos que no puedan jugar en el Área de la Bahía de San Francisco y Nueva York, debido a los mandatos municipales que están en vigor para luchar contra la covid-19. Aún sin vacunar permanecen el base Kyrie Irving de Brooklyn Nets, y el escolta Bradley Beal de Washington Wizards y el alero canadiense de los Golden State Warriors, Andrew Wiggins. Antes de la apertura, esta semana, de los campos de entrenamiento, la NBA tenía aproximadamente al 90 % de sus jugadores vacunados.



La NBA y la Asociación de Jugadores acordaron políticas estrictas para los jugadores no vacunados esta temporada. Los protocolos requerirán que los jugadores no vacunados estén bajo muchas de las mismas restricciones, como las que imperaron durante gran parte de la temporada pasada, antes de que la vacuna contra la covid-19 estuviera disponible. Los jugadores vacunados, por otro lado, tendrán muchas menos restricciones.



Por ejemplo, todos los jugadores completamente vacunados, así como el personal de Nivel 1 (entrenadores y cualquier otra persona que trabaje regularmente a menos de cinco metros de los jugadores y árbitros) no tendrán que someterse a pruebas diarias. También se ha instruido a los equipos para que la disposición de sus asientos evite que los jugadores que no estén completamente vacunados se sienten juntos.



Tanto para los jugadores vacunados como para los no vacunados será necesario el uso de máscaras faciales en las instalaciones del equipo, cuando viajen y donde se requiera de otra manera según los requisitos federales, estatales, o leyes, reglamentos u órdenes locales. Los jugadores que se vean impedidos de jugar no recibirán pago de salario por los partidos que se pierdan.







EFE