La maratón más dura del mundo: 55 horas sin dormir y alucinaciones

En Inglaterra, lo que fue un túnel para el ferrocarril de finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX se convirtió en los últimos años en uno de los desafíos más duros que los ultramaratonistas pueden afrontar.



De eso se trata la Comeb Down Tunnel que ahora es escenario de la carrera más tenebrosa y oscura del mundo y que fue idea del inglés Mark Cockbain quien ha participado en 100 ultramaratones en todo el planeta y que se retiró en 2012 por un problema en su rodilla.



“Quería crear la forma más pura de ultrarunning sin distracciones. Privación sensorial. Decidí que la oscuridad y la monotonía serían la respuesta. Busqué túneles adecuados y encontré uno”, comentó Cockbain en diálogo con Infobae.

Estas carreras fueron realizadas para aquellos que buscaban algo más que las maratones tradicionales y que consta no solo de una mayor distancia, sino que se pone a prueba el físico y sobre todo la mente de los competidores.



Las reglas de la Ultra Tunnel son fáciles: los participantes deben recorrer 322 kilómetros dentro del túnel. El tiempo límite es de 55 horas y además a las 27 horas quedan eliminados aquellos que no han llegado a la mitad del trayecto.



De igual manera, está prohibido el uso de bastones y auriculares, pero si se permite el uso de linternas para evitar accidentes: “Todo está dirigido hacia adentro, hacia el corredor. Tendrán que superar la monotonía y una lucha interna que no se puede aliviar con distracciones/escenografía. Deben ser mentalmente fuertes”, mencionó Cockbain.



Esta prueba es tan dura que en la primera edición de la prueba solo dos atletas la pudieron superar ya que los atletas sufren de ceguera temporal, desorientación. Además, otros por la oscuridad experimentan alucinaciones durante la segunda noche sin dormir.



Ante esta dura prueba, Cockbain se siente orgulloso de realizar una prueba que es capaz de volver loco a los participantes no solo por el calor, el frío o el cansancio sino por la oscuridad.



Cabe señalar que la próxima edición de esta prueba se celebrará el 31 de marzo para aquellos que se quieren poner a prueba.