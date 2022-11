La reacción de Nicky Jam tras el supuesto ‘amarre’ de su exnovia

Durante el fin de semana, la modelo venezolana Aleska Génesis se ha hecho viral debido a que se filtraron varios videos de la mujer haciendo actos de brujería para atraer de nuevo a su lado a su exnovio el cantante de reggaetón, Nicky Jam.



Esto se da en medio de un escándalo que vive la venezolana junto a otra de su exparejas Miguel Mawad quien la demandó por violencia y agresión y le habría impuesto una orden de alejamiento.



Les dejo la historia de la expareja de Nicky Jam que recurrió a la brujería para conseguir sus oscuros objetivos. Hay gente muy mala en este mundo que es capaz de recurrir a estos actos diabólicos para lograr cualquier objetivo de su mente enferma y psicópata. pic.twitter.com/gflfcRSa7S — 𝕲𝖚𝖘 (@GUSMALDONADOS) November 8, 2022

En el metraje se ve a Génesis con una santera la cual dice lo siguiente: “Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”.



“Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, que necesite buscarme, que solo tenga ojos para mí, solo piense en mí y en nadie más, que solo se levante el miembro conmigo”, añadió la santera.



Ante esto, el perfil de Aleska se llenó de críticas a lo cual la modelo respondió que cada persona es responsable de creer y tenerle fe a lo que uno considere.



Tras esto, la reacción del propio Nicky Jam no demoró. El cantante se tomó el suceso con mucho humor y esto se puede evidenciar en sus historias de Instagram en donde publicó un vídeo de un hombre riéndose mientras que en texto colocó: “Yo viendo los mensajes de brujería en el DM, Dios es Todo”.



Con esto mencionado, el reggaetonero demostró que estos temas no le afectan en su vida personal y que ya pasó página de su relación con Aleska Génesis.