La reacción de Neymar a la elección de Lula da Silva en Brasil

Este domingo se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil donde resultó ganador el líder de la izquierda, Lula da Silva por delante del actual presidente y dirigente de la extrema derecha, Jair Bolsonaro.



Es por ello que varios deportistas y artistas se pronunciaron, pero el caso más relevante fue el de Neymar quien en las últimas semanas estaba apoyando a Bolsonaro.



El jugador de PSG, tras el triunfo de Lula, reaccionó en su Instagram y dijo: “Que se haga tu voluntad, Dios” a lo que respondió su padre diciendo: “Dios, patria, familia y libertad. Gracias por ser así, por nacer así, con coraje y fe. Nuestra familia y amigos están muy orgullosos de ti”.

Neymar venía haciendo una campaña de apoyo a Bolsonaro donde pedía a sus seguidores que votarán al líder del Partido Liberal. De igual manera, el brasileño aseguró que le iba a dedicar su primer gol en el Mundial de Qatar, pero lastimosamente las cosas no salieron como esperaba el futbolista.



Lula, quien tomará la presidencia, se pronunció sobre la campaña de Neymar en redes y aseguró: “No estoy enfadado. Neymar tiene derecho a elegir a quien quiera como presidente. Creo que tiene miedo de que, si gano las elecciones, sepa que Bolsonaro le perdonó la deuda del impuesto sobre la renta. Creo que por eso me tiene miedo”.



Cabe resaltar que Neymar no venía siendo el único futbolista que apoyaba a Bolsonaro sino también Felipe Melo y Lucas Moura al igual que exfutbolistas como Rivaldo, Romario, Marcos o Robinho.