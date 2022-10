La polémica eliminación que sufrió un tenista colombiano en Ecuador

Una particular situación vivió el tenista colombiano Nicolás Mejía durante su juego de cuartos de final del Challenger de Ambato, Ecuador ante Juan Pablo Varillas donde el cafetero resultó eliminado.



Y es que durante la parte más álgida del juego donde su rival sacaba para Match Point el bogotano fue distraído por un recogepelotas y no pudo estar atento al saque de su rival por lo que perdió el juego en esa jugada.



En ese momento, Mejía pidió la repetición del punto, pero al final el juez hizo caso omiso a la petición del tenista.

Duele mucho perder un partido de la manera que terminó, nunca en mi vida vi algo similar. Yo no debí haber parado el punto, eso es claro, pero la verdad me distrajo mucho el movimiento del recogepelotas cuando se le cayó una de las pelotas en el último punto del partido, entonces paré", comentó Mejía sobre lo sucedido.



Además, aseguró que le indignó más la actitud de Varillas que del juez: “Él ni siquiera quiso quedarse en la cancha a esperar lo que iba a solucionar el supervisor con el juez, si no que cogió sus maletas y salió corriendo de la cancha".



Finalmente dejó de lado el tema y se quedó con las cosas positivas que le dejó el torneo: "Fue una buena semana para mí, a pesar de lo ocurrido, jugué en un buen nivel durante la semana y eso es lo importante, a seguir trabajando, que vienen cosas muy buenas".