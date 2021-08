Le cerraron la cuenta de Instagram a ‘La Liendra’: así fue su reacción

Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, le confirmó a sus seguidores a través de un video que su cuenta de Instagram fue suspendida “sin razón alguna”.

A través de una cuenta alterna, el creador de contenido le contó este viernes a sus seguidores lo ocurrido: “Mucha gente me ha escrito que mi cuenta de Instagram no les aparece, que qué pasó y la verdad me hago la misma pregunta. Lastimosamente vengo a decirles que me cerraron la cuenta. Si ustedes van a buscarla y actualizan, ven que no salgo. No tengo una explicación lógica ni nada. Entré a mi cuenta como todos los días me sacó, me dijeron que la cerraron y ya”.



“¿Quién lo hizo? No sé, igual no son personas buenas. Yo sé que siempre hago las cosas por el lado del bien, sin lastimar a nadie. Dejo esto en manos de Dios y tengo mucha fe de que la vamos a recuperar, estamos moviendo contactos porque ustedes saben que para mí Instagram no es una red social sino mi vida”, complementó.

Este sábado, ‘La Liendra’ volvió a aparecer y contó un poco sobre cómo avanza la recuperación de su cuenta...



“Hoy me dicen si recupero la cuenta, si se pierde”, confirmó. Así mismo le dejó un mensaje a todas esas personas, conocidos suyos incluso, que se “alegraron” por el problema que tuvo con Instagram.