La IAAF mantiene su dura postura con los atletas rusos

Aunque la guerra entre Ucrania y Rusia sigue en curso, organizaciones como el Comité Olímpico Internacional comenzaban a considerar la reintegración de los deportistas rusos y bielorrusos a las disciplinas.



Esto fue admitido por el propio COI durante la 11° Cumbre Olímpica en donde entreabrió la puerta a los atletas, pese a que el propio ente desde febrero dijo de excluir a todos los deportistas.



Sin embargo, a pesar del anuncio del COI, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) bajo la voz de su presidente, Sebastián Coe, aseguró que para él nada ha cambiado.

"Todos los deportistas, así como el personal técnico y directivo -'el entorno', están excluidos de todos los eventos organizados por World Athletics, para el futuro próximo", mencionó.



De igual forma, Coe que no pudo asistir a la cumbre Olímpica se alineó con la idea de que cada Comité podría facilitar o no la participación de los atletas rusos: “Vamos a seguir protegiendo la integridad de nuestros deportes".



Por el momento cada Comité trabajará en un informe para saber si se integra o no a los rusos y los cuales serán sometidos al Consejo de World Athletics.