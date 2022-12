La foto que provocó la nueva ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La relación de Mauro Icardi con Wanda Nara ha tenido idas y vueltas en los últimos meses. Sin embargo, parece que la ruptura entre ambos ahora sí es definitiva.



Y es que, aunque todo indicaba que la pareja había vuelto otra vez, tras un romántico viaje a las Maldivas, la influencer habría disipado los rumores asegurando a través de su Instagram que no habían vuelto.



Ahora, tras esto, Icardi no se quedó quieto y subió una polémica imagen en sus redes sociales la cual habría provocado la nueva ruptura de la pareja ya que la modelo pensaba que no iba a salir a la luz.



Esta sería la foto:

Por su parte, Wanda ha vuelto a Argentina por varios compromisos profesionales, cuestión que también habría detonado su matrimonio con Icardi en meses pasados ya que según la propia empresaria, el futbolista no le gustaba que descuidara a su familia por trabajar.



Por el momento, ambos viven un nuevo capítulo en esta relación tormentosa que parece que empieza a llegar a su fin de una vez por todas.