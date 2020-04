Estreno de la Casa de Papel en Colombia: hora y día  en Netflix

Desde este viernes 3 de abril se podrá ver en Netflix la cuarta temporada de la Casa de Papel. La popular serie española saldrá al público a las 2:00 a.m. (hora Colombia).

Aunque el horario sea en la madrugada de Colombia, será en la mañana de otros países europeos, pues la Casa de Papel es hecha por una producción española.

En Colombia se podrá ver este viernes 3 de abril a las 2 de la mañana. Sin embargo, la misma cuenta oficial de la serie dieron a conocer los horarios en los otros país.

México: 1:00 a.m.

Colombia y Perú: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Chile, Brasil y Argentina: 4:00 a.m.

​Portugal y Reino Unido: 8:00 a.m.

​España, Francia, Italia y Alemania: 9:00 a.m.

​Grecia y Turquía: 10:00 a.m.

La Casa de Papel ha tenido un fuerte impacto en América Latina y hasta donde se conoce, esta será la última parte de esta popular serie que ha tenido a conectados a miles de fanáticos de los monos rojos y las máscaras de Dahli.