Boxeadora colombiana denuncia abusos sexuales contra dirigente

Jenny Arias, reconocida boxeadora colombiana, dio a conocer por medio de un video publicado en sus redes sociales, la denuncia en contra del máximo dirigente de la liga risaraldense de gimnasia, Wiliam Cano.



De acuerdo a la deportistas, el hombre denunciado “tiene varias denuncias por acoso sexual, por mal manejo directivo y lo único que quiero pedirles es a las autoridades correspondientes que miren bien este caso", relató Arias.

La boxeadora agregó que Wiliam Cano es una persona “que no es un ejemplo para la sociedad" y resaltó que varias mujeres realizaron las denuncias ante la Fiscalía y espera que con su relato se pueden dar a conocer más casos relacionados con la liga risaraldense.



“El día de hoy varias madres van a hacer su denuncia en la Fiscalía, van a llevar su respectiva denuncia y en muchas de ellas creo que hay delitos sexuales, violaciones, entonces por favor que las autoridades estén pendientes", comentó la deportista.



Finalmente la mujer agregó que “Muchas pusieron la denuncia y no fueron escuchadas, y me dicen que tienen las pruebas. Yo no acoso por acosar, las pruebas están".



Por otro lado, la Liga Risaraldense de Gimnasia emitió un comunicado oficial explicando que la entidad “tiene 25 cámaras de alta resolución en perfecto y constante funcionamiento”, sobre todo en el interior de las oficinas y la dirección ejecutiva “para garantizar la seguridad de los deportistas y los usuarios en general”.



Así mismo, el dirigente Cano manifestó que en sus 30 años en el cargo “no ha tenido inconvenientes" y aseguró que las declaraciones de la boxeadora eran “injuria y calumnia".